LIVE Sinner-Spizzirri 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | break e controbreak in avvio

Segui la cronaca in tempo reale del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. La partita è iniziata con alternanze di break e controbreak, portando il punteggio a 2-2. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi, con commenti sulle fasi salienti e le variazioni di punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Game Spizzirri. Servizio vincente e 2 pari. 40-30 E' lungo il ritto in uscita al servizio dell'americano. 40-15 A metà rete il tentativo di palla corta di dritto di Sinner. 30-15 Jannik perde il controllo del dritto dal centro. 15-15 Dritto inside out e smash a rimbalzo per lo statunitense. 0-15 E' buono il rovescio incrociato dell'altoatesino. 1-2 Controbreak Spizzirri. Scappa via anche questo dritto all'italiano, che cede la battuta. 0-40 Tre palle del controbreak Spizzirri. E0 lungo i dritto dell'altoatesino. 0-30 In corridoio il rovescio lungolinea di Sinner, che ancora una volta si ritrova sotto 0-30.

