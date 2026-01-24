Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta | break e controbreak immediati in avvio di partita

Segui la diretta di Sinner-Spizzirri, partita valida per gli Australian Open 2026. In questa fase, si assiste a scambi intensi con break e controbreak che segnano l’inizio dell’incontro. Sinner, campione in carica, affronta Spizzirri nel tentativo di consolidare la sua posizione e avvicinarsi a un terzo titolo consecutivo a Melbourne. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi del match.

Occhi puntati su Melbourne! Jannik Sinner sfida Spizzirri sabato 24 gennaio non prima delle 2:00 di notte (ora italiana) Io ho già puntato la sveglia! - facebook.com facebook

Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com