LIVE Sinner-Spizzirri Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Segui in tempo reale l’incontro tra Jannik Sinner e Luca Spizzirri agli Australian Open 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti e dettagli sulla partita, che sta per iniziare. Resta con noi per rimanere informato su ogni punto e sviluppi, in modo chiaro e preciso.

2:03 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Spizirri. Poco meno di 20 minuti all'ingresso in campo dei due tennisti. 1:40 Buonanotte a tutti, nel primo match sulla Rod Laver Arena c'è Madison Keys avanti 6-3 su Karolina Pliskova, in un match che da tempo l'ex numero 1 sperava di giocare. L'americana detentrice del trofeo, però, non intende (al momento) farle sconti. Dopo di loro Sinner e Spizzirri. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open tra Jannik Sinner e l'americano Eliot Spizzirri.

