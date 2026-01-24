LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | italiane qualificate a breve i maschi!

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Sprint TC Goms 2026. Le atlete italiane si sono qualificate e a breve saranno in corsa anche i concorrenti maschili. Resta aggiornato cliccando sul link per seguire la diretta live e conoscere gli sviluppi della competizione. La qualificazione maschile inizierà alle 10:37 con Naeff (SUI).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:27 Alle 10:37 partirà Naeff (SUI) per la qualificazione maschile. A breve vi diciamo a che ora partono gli azzurri! Classifica qualificazione femminile Goms (SUI) Linn Svahn (SWE). Nadine Faehndrich (SUI) +1?8. Jasmi Joenssun (FIN) +4?3. 8. Federica CASSOL (ITA) +9?6 13. Nicole MONSORNO (ITA) +12?41 21. Iris DE MARTIN PINTER (ITA) +13?88 10:22 Si concludono le qualificazioni femminili. Tutte le azzurre prenderanno quindi parte alla gara, dalle 12:30. Tra circa 7? vi racconteremo anche la qualificazione maschile! 10:23 Clamorosa qualificazione in 7^ piazza della norvegese Heugen, appena davanti a Cassol. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: italiane qualificate, a breve i maschi! LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: assente Pellegrino, Mocellini per stupireSegui in diretta il Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti in tempo reale. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: iniziata la qualificazione femminileSegui in tempo reale la qualificazione femminile dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!. LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.21 ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: ultimo test pre-olimpico per MocelliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint a tecnica classica da Goms (SUI) valida ... oasport.it MOENA 23.01.2026 NEVENOTTE: Aspettando la 53' Marcialonga di domenica 25 gennaio si è appena conclusa la gara amatoriale di Fondo Sprint in notturna con partenza ore 18.00 da loc. Forno. Viabilità ripristinata Corpo Polizia Locale Val di Fassa - Fasci - facebook.com facebook SCI DI FONDO / Carollo brilla a Oberhof: 9° posto nella sprint di Coppa del Mondo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.