LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | iniziata la qualificazione femminile

Segui in tempo reale la qualificazione femminile dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:07 Fahndrich con 4? su Matintalo, a +7? Cassol. 10:06 Dahlqvist è una delle favorite, assieme a Gimmler e Svahn, che ci eravamo dimenticati in sede di presentazione. Curiosi di capire come si adatterà ai tracciati olimpici Svahn, visto che in Val di Fiemme si è sempre trovata molto bene e che, in una sprint in classico, se in condizione può dire la sua la 2^ classificata della generale la scorsa stagione. 10:05 Partite anche Monsorno e DeMartin Pinter 10:03 Partita la valdostana. 10:03 Oltre a Sundling, manca anche Skistad. 10:02 Italiane alle 10:02 Cassol, le altre alle 10:05 una dopo l’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: assente Pellegrino, Mocellini per stupireSegui in diretta il Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti in tempo reale.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: ultimo test pre-olimpico per MocelliniBenvenuti alla diretta della sprint a tecnica classica di Goms, ultimo test prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

