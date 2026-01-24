LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | assente Pellegrino Mocellini per stupire

Segui in diretta il Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti in tempo reale. Questa competizione rappresenta un importante momento di confronto tra gli atleti italiani, tra cui Simone Mocellini, tornato in forma dopo un infortunio, e assenze come quella di Pellegrino. Resta aggiornato sui risultati e le novità della gara cliccando sul link.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:45 Simone Mocellini è l’azzurro su cui puntare in questo format di gara, lui che è salito sul podio in Coppa del Mondo e che è tornato in questa stagione dopo un infortunio. 09:40 Pochi minuti e si va con la qualificazione della sprint TC donne da Goms. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint a tecnica classica da Goms (SUI) valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, ultima gara veloce prima dei Giochi Olimpici di MilanoCortina! Cittadina svizzera che ospita l’ultima gara sprint individuale prima delle Olimpiadi, che si terranno ovviamente a tecnica classica e sulla pista di Lago di Tesero. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: ultimo test pre-olimpico per MocelliniBenvenuti alla diretta della sprint a tecnica classica di Goms, ultimo test prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

