LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | fasi finali femminili al via l’Italia punta su Simone Mocellini!

Segui in diretta le fasi finali dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo, con attenzione alle performance italiane e alle atlete favorite come Joensuu. La competizione si sta sviluppando nelle ultime battute, con aggiornamenti sulle qualificazioni e sui risultati in tempo reale. Restate con noi per le ultime notizie e gli sviluppi della gara, che vede l’Italia rappresentata da Simone Mocellini e altre atlete in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:32 Favoritissima Joenssu, con Ilar. JOENSSU ILAR KERN BAKKEMO SMITH HENNIG INIZIATA LA FASE FINALE! 12:25 Difficili le batterie sia di Monsorno che di De Martin. Cassol può provarci, ma ha comunque Gimmer e Ribom insieme nella sua heat. Non proprio scarse. Ecco i quarti di finale femminili: JOENSSU ILAR KERN BAKKEMO SMITH HENNIG SVAHN FAEHNDRICH MATINTALO WEBER DRIVENES NEPRYAEVA CASSOL GIMMLER DYRHOVD KAHARA RIBOM EIDUKA DIGGINS DAHLQVIST MONSORNO GAILLARD FISCHER SCHERZ HAUGEN HAEGSTROEM RYDZEK KREHL DE MARTIN PINTER ROESENBERG 12:20 Gara donne che vede la Svezia come favorita con Svahn, ma anche con Dahlqvist.

