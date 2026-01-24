LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | fasi finali a breve Mocellini ci vuole provare!
Segui in diretta le fasi finali dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo. A breve si concluderanno le competizioni, con Mocellini che cerca di ottenere un buon risultato. Rimani aggiornato cliccando sul link per seguire gli sviluppi in tempo reale e seguire l’andamento delle atlete, a partire dal primo quarto delle donne in corso a Goms, in Svizzera.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:06 Circa 20? e vi racconteremo il primo quarto donne da Goms (SUI). 11:14 E’ tutto per le qualificazioni, ci risentiamo alle ore 12:10 circa per il pre delle fasi finali al via alle 12:30. A presto! Quarti di finale maschili: KLAEBO VALNES KOROSTELEV RIEBLI SOSSAU VUORINEN ANGER OPSAL OGDEN LIEKARI NAEFF MOSEBY VIKE SCHELY SCHOONMAKER GRAHN JAYNE NORTHUG CERNY MAKI PEON SCHUMACHER EVENSEN GABRIELLI MOCELLINI KETTERSON EON NAEFF PUEYO MOILANEN Quarti di finale femminili: JOENSSU ILAR KERN BAKKEMO SMITH HENNIG SVAHN FAEHNDRICH MATINTALO WEBER DRIVENES NEPRYAEVA CASSOL GIMMLER DYRHOVD KAHARA RIBOM EIDUKA DIGGINS DAHLQVIST MONSORNO GAILLARD FISCHER SCHERZ HAUGEN HAEGSTROEM RYDZEK KREHL DE MARTIN PINTER ROESENBERG Adesso vi diamo i quarti di finale! 11:04 Ultimo qualificato Lauri Vuorinen, bronzo mondiale in staffetta in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it
