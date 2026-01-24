Benvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le run delle atlete, con aggiornamenti su tempi, classifiche e momenti salienti della gara. La competizione si svolge oggi in Repubblica Ceca, con la partecipazione di atlete di rilievo come Della Mea e Trocker. Clicca qui per aggiornamenti costanti e dettagli sulla startlist.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante femminile di Spindleruv Mlyn Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Spindleruv Mlyn (Cechia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 56 atlete da 19 Paesi. Seconda manche alle 13.30. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 56 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà col 12, Asja Zenere col 21, Laura Steinmair col 32, Anna Trocker col 36, Giorgia Collomb col 37, Sophie Mathiou col 41, Ilaria Ghisalberti col 44, Carole Agnelli col 45. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente Trocker

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea per proseguire la scalata, c’è TrockerBenvenuti alla diretta del gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea possono stupire, Trocker sogna la qualificazione. La startlistBenvenuti alla diretta testuale del gigante femminile a Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!.

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: OTTIMO TEST, ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, tv, streamingL’atmosfera diventa sempre più effervescente, sale la temperatura con l’avvicinarsi dell’appuntamento a cinque cerchi. Gli atleti si presentano al cancelletto di partenza delle prossime gare per ... oasport.it

https://www.oasport.it/2026/01/sci-alpino-simon-talacci-a-podio-nel-secondo-gigante-di-turnau-di-coppa-europa-kastlunger-nella-top10/ Simon Talacci centra il podio nel secondo gigante di Coppa Europa di Turnau. Anche Tobias Kastlunger centra una impor - facebook.com facebook

Sci alpino, Simon Talacci a podio nel secondo gigante di Turnau di Coppa Europa! Kastlunger nella top10 - x.com