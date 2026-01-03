LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Goggia e Della Mea per proseguire la scalata c’è Trocker

Benvenuti alla diretta del gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le prestazioni di Goggia, Della Mea e Trocker, con aggiornamenti sulle loro qualifiche e risultati. La gara si svolge questa mattina a partire dalle 10, offrendo un quadro chiaro e preciso di una competizione importante nel calendario dello sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 62 atlete da 21 Paesi. Seconda run dalle ore 13.00 con inversione delle migliori 30 della classifica. Saranno nove le azzurre al via della gara odierna: Sofia Goggia partirà con l’11, Lara Della Mea col 20, Asja Zenere col 23, Alice Pazzaglia col 34, Giorgia Collomb col 35, Laura Steinmair col 42, Ilaria Ghisalberti col 46, Ambra Pomarè col 49 ed Anna Trocker col 58. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea per proseguire la scalata, c’è Trocker Leggi anche: Sci alpino, il 2026 comincia da Kranjska Gora. Goggia e Della Mea cercano conferme, attesa per Trocker Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: guida Hector, Robinson out! Bene Della Mea e Goggia, attesa per Trocker Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; RECAP! Della Mea e Goggia in top-10 nel terzo gigante vinto da Scheib; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10. LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11. oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Schwarz trionfa due anni dopo l’infortunio di Bormio! Vinatzer in top 15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it Sci Alpino LIVE: gigante femminile Semmering 2025: risultati in diretta, start list, italiane al via - Va in scena oggi, sabato 27 dicembre, il gigante femminile di Semmering (Austria), valido come 5° gigante della stagione di Coppa del Mondo 2025- discoveryalps.it Sci alpino, i piazzamenti degli azzurri nelle WCSL di discesa, superG, gigante e slalom - x.com Benvenuto 2026 e con lui l'attesa per ilò tradizionale evento di inizio anno! MARTEDI' 6 GENNAIO la Grotta Gigante (Borgo Grotta Gigante 42/A, Sgonico, Trieste), di proprietà della Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, o - facebook.com facebook

