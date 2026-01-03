Benvenuti alla diretta testuale del gigante femminile a Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Seguiremo le prove di Goggia e Della Mea, con Trocker che punta alla qualificazione. Aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sulla startlist, mentre gli uomini non sono in gara questo fine settimana. La prima manche inizia alle ore 10.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 62 atlete da 21 Paesi. Seconda run dalle ore 13.00 con inversione delle migliori 30 della classifica. Saranno nove le azzurre al via della gara odierna: Sofia Goggia partirà con l’11, Lara Della Mea col 20, Asja Zenere col 23, Alice Pazzaglia col 34, Giorgia Collomb col 35, Laura Steinmair col 42, Ilaria Ghisalberti col 46, Ambra Pomarè col 49 ed Anna Trocker col 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea possono stupire, Trocker sogna la qualificazione. La startlist

