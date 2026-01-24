Segui in tempo reale la seconda manche dello Sci alpino Gigante di Spindleruv Mlyn 2026. Qui puoi aggiornarti costantemente sui risultati e sulle eventuali variazioni di classifica. Clicca sul link per restare informato sugli sviluppi dell’evento e non perdere nessuna novità dalla competizione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 13.34 Collomb è scesa completamente sulla difensiva, senza attaccare: terza a 73 centesimi. Già la qualificazione è comunque un buon risultato dopo un periodo difficile. Ora la francese Doriane Escane (-0.27). 13.32 Brunner al comando con 2 decimi su Dorigo, ma Giorgia Collomb (-0.07) può provare a fare meglio. 13.31 2’28?13 per Dorigo. Tracciatura molto simile a quella della prima manche, forse leggermente meno angolata nella seconda parte. Tocca all’austriaca Stephanie Brunner (-0.26). 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: iniziata la seconda manche

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda mancheSegui in tempo reale la seconda manche dello Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Trocker prima delle escluse, sorpresa Ghisalberti. Alle 13.30 la seconda mancheSegui in tempo reale il gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulla prima manche e le sorprese tra gli esclusi, tra cui Ghisalberti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Dove vedere la Coppa del mondo di sci alpino 2025 / 2026 a Kronplatz a in diretta tv e streaming; Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: OTTIMO TEST, ... oasport.it

https://www.oasport.it/2026/01/sci-alpino-simon-talacci-a-podio-nel-secondo-gigante-di-turnau-di-coppa-europa-kastlunger-nella-top10/ Simon Talacci centra il podio nel secondo gigante di Coppa Europa di Turnau. Anche Tobias Kastlunger centra una impor - facebook.com facebook

Sci alpino, Simon Talacci a podio nel secondo gigante di Turnau di Coppa Europa! Kastlunger nella top10 - x.com