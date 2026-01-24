Segui in tempo reale la seconda manche dello Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026. Ti forniremo aggiornamenti costanti sull’andamento della competizione, permettendoti di rimanere informato sui risultati più recenti. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire ogni momento dell’evento, in modo semplice e preciso.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 13.19 L’ultimo gigante disputato a Spindleryv Mlyn nel 2019 fu vinto dalla slovacca Petra Vlhova davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg ed all’americana Mikaela Shiffrin. 13.16 La seconda frazione è stata tracciata da Ales Valenti, allenatore della Slovenia. 13.14 La startlist della seconda frazione: 1 Fabiana Dorigo Germania +3.42 2 Stephanie Brunner Austria +3.16 3 Giorgia Collomb Italia +3.09 4 Doriane Escane Francia +3.08 5 Hilma Loevblom Svezia +3.07 6 Ricarda Haaser Austria +2.97 7 Zrinka Ljuti? Croazia +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda manche

