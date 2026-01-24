LIVE Sci alpino Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | Trocker prima delle escluse sorpresa Ghisalberti Alle 13.30 la seconda manche

Segui in tempo reale il gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulla prima manche e le sorprese tra gli esclusi, tra cui Ghisalberti. Alle 13.30 si svolgerà la seconda manche. Clicca qui per aggiornamenti continui sulla gara e le ultime notizie dal mondo dello sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.25 Anna Trocker purtroppo prima delle eliminate. Grande rivelazione Ghisalberti: è 13ma e può addirittura giocarsi la convocazione per le Olimpiadi; le serve la top10. 11.24 La classifica finale della prima manche: 1 Sara Hector Svezia 1:11.63 2 Camille Rast Svizzera 1:11.65 +0.02 3 Julia Scheib Austria 1:11.89 +0.26 4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:12.06 +0.43 5 Paula Moltzan Stati Uniti 1:12.16 +0.53 6 Maryna Gasienica-Daniel Polonia 1:12.99 +1.36 7 Nina O’Brien Stati Uniti 1:13. 🔗 Leggi su Oasport.it

