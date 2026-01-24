LIVE Sci alpino Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | inizia una incerta prima manche

Segui in tempo reale il Gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulla prima manche. Restate collegati per tutte le novità e i risultati aggiornati dell'evento di sci alpino. Per ulteriori dettagli sulla discesa maschile di Kitzbuehel, clicca sul link e mantieniti informato.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia). Il programma e la startlist del gigante femminile di Spindleruv Mlyn Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Spindleruv Mlyn (Cechia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 56 atlete da 19 Paesi. Seconda manche alle 13.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente TrockerBenvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

Gigante donne Spindleruv Mlyn LIVE! L'ultimo prima delle Olimpiadi: Della Mea leader, assenti Goggia e Brignone, Scheib favorita. SPINDLERUV MLYN - Ottavo gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, l'ultimo prima dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Italia al via con

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la ... oasport.it

