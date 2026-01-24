LIVE Sci alpino discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | MAESTOSO FRANZONI SULLA STREIF! Si sogna in grande!

Segui la gara di sci alpino a Kitzbuehel 2026 in tempo reale, con aggiornamenti sulla discesa sulla celebre Streif. Un evento di grande rilevanza nel panorama dello sci, che vede protagonisti atleti di livello internazionale. Rimani aggiornato sulle ultime notizie e risultati, cliccando sul link per la diretta live del gigante femminile di Spindleruv Mlyn alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.49: Perde tanto nel finale lo statunitense Cochran-Siegle che sbaglia anche sulla traversa e accumula un ritardo di 2”13, ottavo. Ora Murisier 11.48: Lo statunitense ha 83 centesimi di ritardo all’intermedio 11.46: Ottima la gara per lo sloveno Hrobat che chiude la sua gara a 96 centesimi da Franzoni ed è quarto. Ora Cochran-Siegle 11.45: Hrobat all’intermedio ha 2 centesimi di ritardo 11.43: È SECONDO SCHIEDER! Anche lui paga dazio alla bravura di Franzoni nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Odermatt favorito sulla Streif, Paris e Franzoni ci provanoSegui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con Marco Odermatt tra i favoriti sulla celebre Streif.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!Segui in tempo reale la prova di discesa maschile a Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sui tempi e i pettorali di partenza.

LIVE! Discesa libera maschile di Kitzbühel: diretta scritta della gara sulla mitica Streif, tutti contro Odermatt, l'Italia prova il colpaccioUno dei giorno più attesi del calendario maschile della Coppa del Mondo di sci alpino: oggi si disputa la discesa libera sulla Streif. Tanti a caccia di una vit ... eurosport.it

LIVE Coppa del Mondo: discesa di Kitzbuehel, Franzoni in testa davanti a SchiederSulla Streif va in scena una delle gare più attese della stagione. Le donne in Repubblica Ceca nell'ultimo gigante prima dei Giochi ... gazzetta.it

