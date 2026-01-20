Segui in tempo reale la prova di discesa maschile a Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sui tempi e i pettorali di partenza. Franzoni sorprende sulla Streif, mentre Innerhofer conferma le sue capacità. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire anche il gigante femminile di Kronplatz alle 10. Un punto di riferimento per gli appassionati di sci alpino, con informazioni precise e aggiornate.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 13.22: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. 13.20: Sono arrivate grandi conferme dalla squadra azzurra che ha piazzato due atleti ai primi due posti in questa prima prova sulla Streif, Franzoni ancora una volta primo e Innerhofer sorprendente secondo. Casse in top 10, Paris più indietro. 13.19: questa la classifica finale della prima prova cronometrata della discesa di Kitzbuehel 1. Giovanni FRANZONI (ITA) – 1:53.29 2. Christof INNERHOFER (ITA) –?0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e FranzoniBenvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e FranzoniSegui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli aggiornamenti su Paris, Franzoni e gli altri atleti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…; Nicol Delago trionfa nella discesa di Tarvisio; LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago si aggiudica il secondo test, Goggia ancora in rodaggio; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris preoccupa, va via zoppicando. Franzoni fa il vuoto.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e Franzoni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 Buongiorno e ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, startlist, streaming - Il grande Circo Bianco al femminile si prepara ad una giornata che potrebbe essere uno spartiacque nel corso della stagione. La Coppa del Mondo di sci ... oasport.it

ALPINO - Ieri, 18 gennaio, sulla pista Campigol della ski area San Pellegrino - Falcade, lo Sci club Val Biois ha proposto una prova del Grand Prix Lattebusche per la circoscrizione FISI Belluno Bassa. In programma la formula "Flipper". 170 sono stati i baby e - facebook.com facebook

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com