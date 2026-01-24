LIVE Sci alpino discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Odermatt favorito sulla Streif Paris e Franzoni ci provano

Segui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con Marco Odermatt tra i favoriti sulla celebre Streif. Paris e Franzoni cercano di inserirsi nella corsa, mentre la competizione si avvicina. Clicca per aggiornamenti costanti sulla gara e sulle prove del gigante femminile di Spindleruv Mlyn alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Per tanti è il giorno più importante dell'anno: l a Coppa del Mondo maschile di sci alpino vive una delle sue giornate simbolo, con il tradizionale appuntamento di Kitzbühel, teatro di una gara che ogni stagione rappresenta uno snodo tecnico ed emotivo del calendario. La discesa libera di sabato sulla Streif è un passaggio obbligato per chi ambisce a lasciare un segno nella storia della velocità.

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Casse e Innerhofer ad un passo dalle Olimpiadi! Odermatt vince, Franzoni fuori dai 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13,40: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la discesa libera e buona ... oasport.it

