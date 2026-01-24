LIVE Scandicci-Chieri 1-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivo

Da oasport.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Scandicci e Chieri, conclusa con il punteggio di 1-0 per le toscane. Al 25-22, le squadre si sono affrontate con attenzione e determinazione, offrendo uno spettacolo di livello. Per aggiornamenti sulla partita tra Conegliano e Novara, clicca sul link e resta aggiornato con le ultime notizie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 1-0 Diagonale vincente di Grey col primo tempo. COMINCIA IL SECONDO SET 25-22 Chiude Antropova! L’opposta chiude con il suo marchio di fabbrica, diagonale molto forte e set a Scandicci! 24-22 Monster Block di Chieri! Non passa l’attacco di Skinner! 24-21 Skinner cerca il diagonale stretto, ma la palla finisce abbondantemente fuori. Se ne va un altro set point per Scandicci. 24-20 Nemeth annulla il primo set point con il mani fuori da posto 2. 24-19 Ace di Aognjenovic! Palla che scende all’ultimo e Nervini non riesce a ricevere. 🔗 Leggi su Oasport.it

live scandicci chieri 1 0 coppa italia volley femminile 2026 in diretta 25 22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivo

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Chieri 1-0 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivo

LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinaleBenvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia di volley femminile, Scandicci contro Chieri.

LIVE Benfica-Novara 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA:20-25 le piemontesi alzano il ritmo nel momento che conta!Segui la diretta di Benfica-Novara, Champions League femminile 2026, con il risultato aggiornato in tempo reale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: LIVE Scandicci-Le Cannet 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta per le padroni di casa; Savino Del Bene Scandicci - Volero Le Cannet in Diretta Streaming | DAZN IT; Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2026: orari semifinali e streaming; Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia in Diretta Streaming | DAZN IT.

live scandicci chieri 1LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 COMINCIA IL PRIMO SET 18.02 ... oasport.it

Volley, A1: Egonu ne fa 26 ma Milano si rovina il Natale e cede 3-1 con Vallefoglia. Conegliano e Scandicci ok, Chieri sognaVolley femminile, 16a giornata di A1: clamoroso ko. di Milano in casa di Vallefoglia, con la Numia che scende al quinto posto dopo la vittoria di Chieri su Novara. Conegliano e Scandicci avanti tutta ... sport.virgilio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.