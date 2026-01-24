LIVE Scandicci-Chieri 1-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivo

Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Scandicci e Chieri, conclusa con il punteggio di 1-0 per le toscane. Al 25-22, le squadre si sono affrontate con attenzione e determinazione, offrendo uno spettacolo di livello.

1-0 Diagonale vincente di Grey col primo tempo. COMINCIA IL SECONDO SET 25-22 Chiude Antropova! L'opposta chiude con il suo marchio di fabbrica, diagonale molto forte e set a Scandicci! 24-22 Monster Block di Chieri! Non passa l'attacco di Skinner! 24-21 Skinner cerca il diagonale stretto, ma la palla finisce abbondantemente fuori. Se ne va un altro set point per Scandicci. 24-20 Nemeth annulla il primo set point con il mani fuori da posto 2. 24-19 Ace di Aognjenovic! Palla che scende all'ultimo e Nervini non riesce a ricevere. LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinaleBenvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia di volley femminile, Scandicci contro Chieri. COMINCIA IL PRIMO SET

