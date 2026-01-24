LIVE Scandicci-Chieri 0-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 14-15 primo set equilibratissimo!

Segui in tempo reale la partita Scandicci-Chieri, attualmente sul punteggio di 0-0 nel primo set della Coppa Italia di volley femminile 2026. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i dettagli dell'incontro. Ricorda di cliccare sul link per la diretta di Conegliano-Novara, in programma alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 19-16 Primo tempo al centro vincente di Weitzel! Colpo profondo e difesa non efficace di Nervini. 18-16 Gran diagonale potentissimo di Antropova da posto 2! 17-16 Sassata di Nemeth in pipe! Senza muro ha gioco facile l’opposta. 17-15 Ancora un errore in battuta di Chieri. 16-15 A rete il servizio di Skinner. 16-14 Lunga la battuta di Gray. 15-14 Muro di Nemeth sul tentativo in parallela di Skinner. 15-13 Skinner! La banda chiude uno scambio lunghissimo con una diagonale verso zona 5! 14-13 Fuori la battuta di Weitzel. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia di volley femminile, Scandicci contro Chieri.

Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Chieri, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026.

