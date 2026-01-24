Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Dopo tre set, la partita è ancora aperta, con Machac in vantaggio nel quarto. Restate aggiornati per tutte le novità e i punti salienti di questa sfida decisiva. Clicca qui per la diretta completa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 A segno col dritto dopo la prima il ceco. 40-30 Niente nastro a sto giro Machac! 40-15 Nastro e riga sul recupero Machac. Siscusa a seguito della chiusura. 30-15 Prima slice vincente. 15-15 Non tiene in campo il rovescio in difesa Musetti. 0-15 Errore del ceco dopo il servizio! 1-1 BRAVOOOO! Altro mattoncino per l’azzurro sotto il sole sempre più cocente! A-40 Servizio vincente. 40-40 Risposta sulla riga e benedizione Machac. A-40 Pasticcio di Machac! 40-40 AAACCCCEEE! 30-40 Attenzione, Risposta nei piedi e punto diretto: palla break! 30-30 Prima vincente! 15-30 Ancora con il rovescio il ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: c'è da vincere il 4° e archiviare la pratica ceca!

LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: iniziato il match!

LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: c'è un break per l'azzurro!

