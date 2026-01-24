LIVE Musetti-Machac 5-7 6-4 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | c’è un break per l’azzurro!

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sugli sviluppi del match, con particolare attenzione alle fasi salienti e ai momenti chiave. Restate aggiornati per non perdere nessuna emozione di questa partita, valida per il torneo più importante del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Et voilà, due gratuiti di fila. 0-15 Eh ma il 3° set è lontano da essere completo. Lungo il dritto dell’azzurro. 3-2 Tiene il servizio Machac. Avanti di un break l’italiano, questo è l’importante! 40-15 Sbaglia di rovescio il ceco. 40-0 Ace. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio vincente. 3-1 FUOOOOORI! Il rovescio di Machac, sta perdendo sempre più spesso la misura! A-40 Super prima, attacco si e no: c’è il punto! Il prossimo metterebbe tanto margine psicologico! 40-40 GRANDISSIMA PRIMA CENTRALE! 30-40 Niente, slice sotto la rete di Musetti. Fatica ad uscire dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un break per l’azzurro! LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: BREAK dell’azzurro!Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Machac 3-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: valanga di chance per l’azzurro ma solo un break ottenutoSegui in tempo reale il punteggio tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Musetti-Machac 5-7, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: scambio di break!!; Musetti-Machac, i precedenti; LIVE Australian Open: Musetti vince il 2° set, Darderi ora è 1-1 con Kachanov; Darderi Khachanov 7-6, 6-3, Musetti Machac 5-7, 6-4 . Anche Sinner in campo - Aggiornamento del 24 Gennaio delle ore 02:17. Musetti-Machac 5-7, 6-4, 2-1 la diretta del terzo turno degli Australian Open. Lorenzo subito avanti di un break nel terzo setSabato notte a tinte azzurre quello in programma agli Australian Open. Da Musetti a Darderi fino a Sinner, sono ben tre i tennisti italiani in campo a caccia degli ottavi di finale del primo ... ilmessaggero.it LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.