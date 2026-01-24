LIVE Musetti-Machac Australian Open 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sullo svolgimento della partita, con analisi e risultati in diretta. Resta informato sugli sviluppi dell'incontro, che vede Lorenzo Musetti impegnato negli ottavi di finale, con possibilità di raggiungere traguardi importanti nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Musetti al servizio! Si parte! Giocatori in campo! 00:20 Ottavi di finale con vista Alcaraz per Musetti, che potrebbe però stabilire qualcosa di clamoroso divenendo il secondo italiano in top 4! Djokovic sembra lanciato quantomeno ai quarti nei suoi AO (9 vittorie), Fritz v Wawrinka; De Minaur-Bublik, Zverev-Cerundolo. 00:13 Una vittoria oggi sarebbe preziosissima, non solo perché si migliorerebbe ancora il personal best nel primo Slam dell’anno, ma soprattutto perché il toscano continuerebbe a mettere tanta pressione a Djokovic, Zverev, Fritz e De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

Musetti è numero 3 nel ranking ATP Live Alle spalle solo di Alcaraz e Sinner: un incrocio favorevole di punti lo spinge in alto, ma ora c’è l’insidioso Machac. Tutti i dettagli dall’Australian Open x.com