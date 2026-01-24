Segui la diretta di Italia-Portogallo, match valido per gli Europei di calcio a 5 2026. Al momento, gli azzurri sono sotto di tre goal a un minuto dalla fine, dopo il tiro di Diogo Santos. Resta aggiornato sugli sviluppi del match cliccando sul link per le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Goal di Diogo Santos! Il lusitano viene lasciato solo e calcia con il sinistro trovando uno specchio di porta vuota a portiere battuto. 2? Espulso Pulvirenti per una forte trattenuta su Diogo Santos. Gli azzurri saranno nuovamente in 4 per altri 2 minuti. 3? De Oliveira sbaglia sotto porta! L’assist di Motta però non era dei più semplici, il classe ’91 riceve una palla molto forte che non riesce a controllare e gli parte via. 4? Samperi propone Motta come portiere per avvantaggiare l’azione offensiva. Gli azzurri ora si presentano con 5 giocatori sotto la porta avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo, 2-5, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: si mette male per gli azzurri che sono sotto di 3 goal a un minuto dalla fine

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favorita n.1Alle ore 14:15, gli azzurri scendono in campo contro il Portogallo, favorita del torneo, nell’esordio degli Europei di calcio a 5 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LIVE Italia-Portogallo, 1-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: Musumeci apre le marcature; Al via un Europeo itinerante: programma ufficiale, biglietti, calendario completo delle partite. E dove vederle: in tv e in streaming; Inizia Futsal EURO 2026, mentre l’Italia ‘assaggia’ la Stozice Arena. Liberti: Viviamo per questi momenti; EHF EURO 2026: su PallamanoTV si parte con il meglio del Main Round, semifinali e finale in diretta su Sky Sport.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della partita di esordio degli ... oasport.it

Dal Portogallo: " #Parma o #Roma, Schjelderup vuole l'Italia" x.com

Il Gruppo Finsea amplia il perimetro della propria Business Unit Shipping Agency: Intersea assume la rappresentanza in Italia di GS Lines, compagnia portoghese del Grupo Sousa con collegamenti tra Portogallo, Spagna e rotte verso Africa occidentale. Nel q - facebook.com facebook