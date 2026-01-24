LIVE Italia-Portogallo Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | gli azzurri sfidano subito la favorita n1
Alle ore 14:15, gli azzurri scendono in campo contro il Portogallo, favorita del torneo, nell’esordio degli Europei di calcio a 5 2026. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale su questa importante partita, che segna l’inizio della competizione per la nazionale italiana. Resta con noi per tutte le novità e analisi su questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport! Manca circa un quarto d’ora all’esordio degli azzurri all’Europeo 2026 di calcio a 5. La prima partita del loro girone li vedrà opposti al Portogallo, squadra favorita alla vittoria finale. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della partita di esordio degli azzurri negli Europei di calcio a 5 (UEFA Futsal Championship 2026). Il primo match per i portacolori del bel paese vede opposti i campioni in carica del Portogallo, fra le squadre più temibili del torneo e tra le favorite. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.
Italia-Portogallo oggi in tv, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingIl giorno del Battesimo del fuoco è arrivato: Italia-Portogallo, oggi agli Europei 2026 di calcio a 5 si parte subito con un esame difficilissimo per ... oasport.it
