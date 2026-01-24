LIVE Italia-Portogallo 2-4 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | gli azzurri continuano a crederci Autogoal di Tiago Brito

Segui in tempo reale Italia-Portogallo, risultato 2-4, durante gli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri cercano di reagire nonostante le difficoltà, con aggiornamenti continui sull’andamento della partita. Restate aggiornati per notizie, azioni e momenti salienti di questa sfida internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Time out chiamato dall’Italia. 5? Lucio Jr. sbaglia l’appoggio per Erick che era diretto in porta. Azione potenzialmente pericolosa. 5? Portogallo che ora sta cercando di far passare il tempo cercando il più possibile il possesso palla. 7? Kutchy pericoloso con il sinistro! Su assist di Lucio Jr. il lusitano calcia con il sinistro che sfiora la traversa avversaria. 8? Autorete di Tiago Brito! Calderolli calcia da fuori area di rigore con il destro. Bernardo Paçó para ma la palla sbatte sul classe ’91 che manda involontariamente la sfera nella propria porta. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favorita n.1Alle ore 14:15, gli azzurri scendono in campo contro il Portogallo, favorita del torneo, nell’esordio degli Europei di calcio a 5 2026.

