LIVE Italia-Portogallo 1-1 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | pari dei lusitani con Diogo Santos

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Portogallo, terminato 1-1, durante gli Europei di calcio a 5 2026. Aggiornamenti continui sull'andamento della partita e sui momenti salienti, tra cui il tentativo di Pauleta da metà campo. Restate con noi per le ultime notizie e il commento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Ci prova Pauleta da quasi metà campo! Il suo tiro viene però deviato e finisce fuori. Time-out chiamato dai lusitani quando mancano 11 secondi alla fine del primo parziale. 3? Traversa su colpo di testa di Pulvirenti! L’azzurro riceve palla da Bellobuono, colpisce di testa da vicino l’area avversaria e trova il legno. Italia vicino al goal. 4? Scaramucce tra Kutchy e Motta per un fallo. I due litigano un po’. Fortunatamente hanno poi ripreso il gioco senza conseguenze. 4? Pari del Portogallo! Diogo Santos riceve palla da una rimessa laterale, calcia con il sinistro da dentro l’area e segna il pari. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favorita n.1Alle ore 14:15, gli azzurri scendono in campo contro il Portogallo, favorita del torneo, nell’esordio degli Europei di calcio a 5 2026.

