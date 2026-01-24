LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | le azzurre dominano e vincono il primo set

Segui in tempo reale l’andamento del match delle italiane Errani e Paolini contro Birrell e Gibson agli Australian Open 2026. Le azzurre hanno conquistato il primo set con un risultato di 6-3, dimostrando buon gioco e determinazione. Per aggiornamenti costanti e dettagli sulla partita, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET ERRANIPAOLINI. Ottimo primo parziale giocato dalle azzurre che spingono dall’inizio alla fine. Seconda. 40-0 Altra pessima risposta di Birrel. Tre set point! 30-0 Gibson manda in rete il dritto lungolinea. Seconda palla. 15-0 Lunga la risposta di Birrel. Serve Jasmine. 5-3 BREAK ERRANIPAOLINI! Volée di Sara che manda Jas a servire per il set! 0-40 Paolini risponde al corpo e ha ragione. Tre palle break per andare a servire per il set. Seconda. 0-30 Altro smash di Sara! Gibson non controlla la volée. Seconda. 0-15 Smash vincente di Errani. Serve Birrel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano e vincono il primo set LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre sprecano la prima palla break del setSegui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurreSegui in tempo reale la partita delle azzurre Errani e Paolini contro Birrell e Gibson agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: terzo turno indigesto per l’azzurra. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:17 Buonanotte a tutti, va veloce l'ANZ Arena con il match precedente. Guo/Mladenovic hanno vinto il primo set ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.