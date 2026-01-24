LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | le azzurre sprecano la prima palla break del set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Le azzurre hanno avuto un’occasione di break nel secondo set, ma non sono riuscite a concretizzarla. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match, con tutte le variazioni del punteggio e le azioni più significative, per seguire ogni momento di questa partita in modo chiaro e puntuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Gibson chiude la volée a rete. 40-40 Sempre Birrel che fa punto per le australiane, con una volée vincente delicatissima. 30-40 Doppio fallo di Birrel, seconda palla break del set per le azzurre. Seconda. 30-30 Gibson fa un regalo alle nostre ragazze mandando in rete una volée comodissima. 30-15 Paolini cerca il passante al centro ma non trova il campo. 15-15 Errani prende la rete e chiude con la volée lungolinea. 15-0 Ace dell’australiana. Serve Birrel. 2-1 GAME ERRANIPAOLINI. Servizio vincete di Errani! 40-15 Paolini prende in pieno Birrel con la volée, l’australiana per fortuna non si è fatta nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre sprecano la prima palla break del set LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppioBenvenuti alla cronaca in tempo reale del match di doppio femminile tra ErraniPaolini e BirrellGibson, valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurreSegui in tempo reale la partita delle azzurre Errani e Paolini contro Birrell e Gibson agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: terzo turno indigesto per l’azzurra. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:17 Buonanotte a tutti, va veloce l'ANZ Arena con il match precedente. Guo/Mladenovic hanno vinto il primo set ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.