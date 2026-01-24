Segui in tempo reale la partita delle azzurre Errani e Paolini contro Birrell e Gibson agli Australian Open 2026. Attualmente in corso il match precedente, l’evento si svolge nell’ANZ Arena. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sulle ultime novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:17 Buonanotte a tutti, va veloce l’ANZ Arena con il match precedente. GuoMladenovic hanno vinto il primo set per 6-1 su PavlyuchenkovaTauson. Subito dopo il doppio azzurro. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affrontano la coppia australiana composta da Kimberly Birrell e Talia Gibson, nell’incontro valido per il secondo turno del torno di doppio femminile dell’ Australian Open 2026. Le azzurre, che puntano al successo finale, vengono entrambe da una forte delusione nelle altre categorie della competizione: Paolini ha perso al terzo turno del singolare contro la statunitense Iva Jovic per 2-1, mentre Errani è, purtroppo, stata eliminata nel torneo di doppio misto insieme ad Andrea Vavassori contro la coppia della tedesca Laura Siegemund e il francese Edouard Roger-Vasselin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppioBenvenuti alla cronaca in tempo reale del match di doppio femminile tra ErraniPaolini e BirrellGibson, valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026.

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingDove vedere in TV Sara Errani e Jasmine Paolini contro Kimberly Birrell e Talia Gibson agli Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppio; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: terzo turno indigesto per l’azzurra.

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara ... oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com