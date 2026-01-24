LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | contro break delle australiane le azzurre non riescono a chiudere il match

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Dopo un avvio equilibrato, le azzurre non sono riuscite a consolidare il vantaggio, con le australiane che hanno recuperato e pareggiato nel terzo set. Aggiornamenti costanti e risultati aggiornati ti permetteranno di seguire ogni svolta di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 GAME BIRRELLGIBSON. Riesce l'aggancio delle australiane con la chiusura a rete di Birrell. 40-0 Altro errore di Jas, sempre con il dritto. 30-0 Ace di Birrell al centro. 15-0 Esce il dritto di Paolini. Serve Birrel. 4-3 CONTRO BREAK BIRRELLGIBSON. Passaggio a vuoto di Errani che consegna il suo servizio alle avversarie. 15-40 Secondo errore consecutivo per Errani che manda fuori il rovescio diagonale. 15-30 Corto il lob di Sara, Gibson può chiudere. 15-15 Dritto lungolinea vincente di Errani. 0-15 Gibson trova una stop volley vincente. Serve Errani.

