LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia il match delle azzurre!

Segui in tempo reale l'incontro delle italiane Errani e Paolini contro Birrell e Gibson agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per i punteggi e gli sviluppi del match, che sta iniziando con equilibrio. Qui troverai informazioni chiare e aggiornate per seguire ogni momento della partita senza enfasi o sensazionalismi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 In rete il dritto della toscana. 40-15 Passa il colpo di Birrel, con Gibson che ha trovato un ottimo lob che ha messo in difficoltà Paolini. 40-0 Esce la risposta di Birrel. Seconda. 30-0 Ottimo dritto di Jas, Errani chiude con lo smash. 15-0 Prima vincente! Serve Paolini. INIZIA IL MATCH 2.41 Termina il riscaldamento, l'incontro sta per iniziare. 2.40 Manca pochissimo all'inizio del match, le prime a servire saranno le nostre azzurre. 2.38 Paolini deve cancellare la delusione di ieri mattina con Jovic, mentre Errani viene dall'eliminazione in doppio misto con Vavassori.

