LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | break delle azzurre si avvicina la vittoria!

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. La partita è in corso con un punteggio di 6-3, 3-6, 4-1. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi e sui momenti chiave di questa sfida tra le coppie in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dritto lungolinea vincente di Errani. 0-15 Gibson trova una stop volley vincente. Serve Errani. 4-2 GAME BIRRELLGIBSON. Le australiane restano aggrappate al match con lo smash di Birrell. 40-30 Prima vincente. 30-30 Ace di Gibson, il nono della coppia e il settimo personale. 15-30 Le difese stremanti di Errani non bastano. Smash vincente di Birrell. 0-30 Altro errore di Gibson, che manda in corridoio il dritto. 0-15 Esce il dritto dell’australiana al servizio. Serve Gibson. 4-1 GAME ERRANIPAOLINI! Se ne va il lob di Birrell che commette tutti gli errori della coppia australiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break delle azzurre, si avvicina la vittoria! LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: break delle australiane dopo il calo delle azzurreAggiornamenti in tempo reale dall'Australian Open 2026: Errani e Paolini affrontano Birrell e Gibson. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre sprecano la prima palla break del setSegui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: terzo turno indigesto per l’azzurra. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre vogliono evitare l’upset del torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 La risposta in lob atterra di poco lunga dopo la riga. 40-A Che bomba che ha tirato Paolini in risposta! oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.