Segui in tempo reale le partite di Errani, Paolini, Birrell e Gibson agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sui match delle italiane e degli altri tennisti in programma, con focus sui risultati e le prestazioni in corso. Rimani informato sugli sviluppi di questa giornata di torneo, seguendo la nostra diretta per dettagli e approfondimenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.28 Oltre le azzurre, ultime italiane a scendere in campo dal punto di vista cronologico nel programma di oggi, ci sono da vivere ancora i match di Musetti, sotto di un set contro Machac, di Darderi che è avanti su Khachanov e di Sinner che invece ha appenato iniziato con Spizzirri. 2.26 Questo è il primissimo scontro diretto tra queste due coppie, con le azzurre che cercano una vittoria importante. 2.24 Ci siamo, Guo e Mladenovic vincono per 6-2 il terzo e decisivo set: le tenniste aspettando Sara Errani e Jasmine Paolini al terzo turno. 1:48 PavlyuchenkovaTauson trascinano GuoMladenovic al terzo set vincendo 6-4 il secondo, si allungano dunque i tempi di attesa per il doppio tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: attesa per l’ingresso in campo delle azzurre

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppioBenvenuti alla cronaca in tempo reale del match di doppio femminile tra ErraniPaolini e BirrellGibson, valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026.

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurreSegui in tempo reale la partita delle azzurre Errani e Paolini contro Birrell e Gibson agli Australian Open 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: terzo turno indigesto per l’azzurra.

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:17 Buonanotte a tutti, va veloce l'ANZ Arena con il match precedente. Guo/Mladenovic hanno vinto il primo set ... oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com