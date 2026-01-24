LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 6-3 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vola agli ottavi di finale

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Qui troverai aggiornamenti continui sul risultato e le principali fasi del match, che ha visto l'azzurro ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Restate con noi per tutte le novità relative a questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.16 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Khachanov. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 4.15 Al prossimo turno Darderi affronterà il vincente tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri, partita in corso in questo momento. I due sono in campo sulla Rod Laver Arena con il punteggio che recita 6-4, 3-6, 1-0 per l’americano con il numero 2 del mondo al servizio. Potete seguire quest’evento qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola agli ottavi di finale LIVE Darderi-Khachanov 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurroSegui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. LIVE Darderi-Khachanov 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-30Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set; Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita; LIVE! Day 7: Darderi avanti un set su Khachanov, tanto caldo a Melbourne; LIVE Australian Open: impresa Darderi, batte Khachanov ed è agli ottavi Musetti avanti 2-1. LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo vince il secondo set e ristabilisce l’equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Khachanov prova ad aggredire la seconda dell'italiano, ma colpisce male il dritto che termina ... oasport.it LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it Darderi torna avanti, 6-3 al 3° set! Ottima prestazione di Luciano che non concede veramente nulla in questo terzo set a Khachanov. Superate le due ore e mezza di partita. #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.