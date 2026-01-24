LIVE Darderi-Khachanov 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Attualmente, il punteggio è 4-1 con un break per l'azzurro, che ha vinto il proprio turno di servizio. Restate aggiornati per tutte le novità sul match e sui progressi dei giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Darderi: in corridoio il dritto inside-in di Khachanov. Seconda 40-30 Buona risposta di Khachanov, in rete il dritto in uscita dal servizio di Darderi 40-15 Spinge da fondo l’azzurro, Khachanov perde il controllo del dritto lungolinea 30-15 Grande prima dell’italiano che ha iniziato molto bene al servizio 15-15 A metà rete il rovescio lungolinea di Darderi 15-0 Prima ad uscire vincente. 3-1 Break Darderi: regalo Khachanov che vanifica una buona prima spedendo fuori il dritto dal centro del campo. 40-A Bella difesa di Darderi, premiato dall’errore gratuito di Khachanov con il dritto 40-40 Prima ad uscire e rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurro LIVE Darderi-Khachanov 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-30Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoBenvenuti alla cronaca in tempo reale dell'incontro tra Luciano Darderi e Karen Khachanov, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Darderi al 3° turno: Baez battuto in 4 set; Stanotte a Melbourne, Darderi, Musetti e Sinner a caccia di un posto per il quarto turno - Al via le due partite di Musetti contro Machac e Darderi contro Kachanov; Australian Open: Nardi ko col cinese Wu, Shelton e Fritz avanti, Fonseca fuori. LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita ... sport.sky.it Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.