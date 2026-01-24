LIVE Darderi-Khachanov 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 0-30

Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. L’azzurro ha rimontato da una situazione difficile, portandosi avanti nel secondo set dopo aver recuperato da uno svantaggio iniziale. Qui troverai gli aggiornamenti più recenti sull’andamento del match, con analisi dei punti chiave e risultati parziali, per rimanere sempre informato sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace! 30-30 Spinge ancora Darderi, non controlla il dritto il russo 30-15 Lunga la risposta dell’azzurro 15-15 Spinge con il dritto Darderi che trova grande profondità e forza l’errore dell’avversario 15-0 Prima vincente del russo 2-1 Gioco Darderi: servizio e dritto per l’italo-argentino che rimonta da 0-30. 40-30 Dritto vincente per l’italiano 30-30 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee!! 15-30 Darderi trova il vincente con il dritto inside-out dal centro del campo Seconda 0-30 Doppio fallo. 0-15 Khachanov accelera con il dritto incrociato, Darderi non controlla la difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-30 LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoBenvenuti alla cronaca in tempo reale dell'incontro tra Luciano Darderi e Karen Khachanov, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. LIVE Darderi-Khachanov 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatoriSegui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita; LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a Djokovic; Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: Sinner-Spizzirri, ma prima i match di Musetti e Darderi. Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita ... sport.sky.it LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.