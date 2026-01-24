Segui in tempo reale il match tra Luciano Darderi e Karen Khachanov agli Australian Open 2026. Attualmente in corso, il terzo set vede Darderi in vantaggio, con Khachanov al servizio. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati aggiornati sull'incontro in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Luciano Darderi 0-1 Gioco Khachanov: prima al centro vincente per il russo. 40-30 Ace! 30-30 Il dritto in contropiede di Khachanov sbatte sul nastro e termina in corridoio. Premiata la grande corsa di Darderi. 30-15 Servizio e dritto per il russo. 15-15 Riga piena anche per Khachanov con il dritto inside in 0-15 Darderi pulisce la riga con la risposta di dritto Al servizio Karen Khachanov QUARTO SET Rientra in campo il russo Toilet break per Khachanov, resta in campo Darderi. 6-3 Gioco e terzo set Darderi: prima al centro vincente per l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set

LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel terzo setSegui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026.

LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set al tie-breakSegui in tempo reale la partita tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set; Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita; LIVE! Day 7 bollente: Darderi è un set pari contro Khachanov; Darderi Khachanov 7-6, 6-3, 3-6 Musetti Machac 5-7, 6-4, 6-2. Sinner sotto di un set - Aggiornamento del 24 Gennaio delle ore 02:17.

LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo vince il secondo set e ristabilisce l’equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Khachanov prova ad aggredire la seconda dell'italiano, ma colpisce male il dritto che termina ... oasport.it

LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it

Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com

NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook