LIVE Darderi-Khachanov 7-6 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set al tie-break
Segui in tempo reale la partita tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Dopo un primo set deciso al tie-break, il match prosegue con Khachanov in vantaggio nel secondo parziale. Per aggiornamenti costanti e dettagli sullo sviluppo del match, clicca sul link dedicato alla diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Risposta profonda di Khachanov che poi accelera con il rovescio lungolinea. 40-40 Doppio fallo 40-30 La risposta di dritto di Khachanov piega il nastro e muore nella metà campo dell’azzurro 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 EHILAAAAAAAAAA!!! Atterra sulla linea il rovescio lungolinea in spaccata di Darderi con la palla che passa appena sopra al paletto 15-15 Pizzica la riga il rovescio di Khachanov. 15-0 Prima ad uscire vincente. Al servizio Luciano Darderi 0-1 Gioco Khachanov: ampiamente lunga la risposta di dritto di Darderi, che aveva provato a forzare sulla seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Darderi-Khachanov 7-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set al tie-breakSegui la diretta della partita tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026.
LIVE Darderi-Khachanov 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurroSegui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026.
Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita; LIVE! Day 7 bollente: inizia anche Darderi, poi Sinner; Primo set per Darderi, Musetti lotta con Machac. Alle 2 Sinner in campo - Aggiornamento del 24 Gennaio delle ore 01:58.
LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it
LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it
Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com
NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.