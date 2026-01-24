LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 5-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel terzo set

Da oasport.it 24 gen 2026

Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Dopo due set, l’azzurro si trova avanti nel terzo, con un break decisivo. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi di questa sfida e i momenti chiave del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lunga la risposta dell’italiano 0-15 Grande difesa di Darderi che tiene alto il ritmo dello scambio e costringe Khachanov a cercare il vincente da posizione scomoda con il dritto che termina in corridoio 5-2 Gioco Darderi: aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 40-0 Il dritto in uscita dal servizio di Darderi sbatte sul nastro e muore nella metà campo del russo. 30-0 A metà rete il dritto di Khachanov 15-0 Slice ad uscire vincente dell’italo-argentino Warning: ball abuse Khachanov. 4-2 Break Darderi: doppio fallo per il russo che spara via la pallina Seconda 40-A Il russo perde il controllo del dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel terzo set

