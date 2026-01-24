LIVE Darderi-Khachanov 7-6 2-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | russo avanti di un break nel secondo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Attualmente, il russo conduce con un set vinto e un vantaggio nel secondo, con il punteggio di 7-6, 2-5. Aggiornamenti continui sulla partita, analisi dei punti salienti e situazione in tempo reale per rimanere informati sugli sviluppi di questa sfida.

15-30 Ottimo servizio dell'azzurro 0-30 Khachanov aggredisce la seconda dell'italiano e trova la risposta vincente con il dritto inside-in 0-15 Darderi perde completamente il controllo del dritto 2-5 Gioco Khachanov: SUCCEDE DI TUTTOOOO!! Attacco in controtempo del russo che poi gioca una volee lunga. L'italo-argentino arriva sulla palla e gioca il lob sulla riga, costringendo Khachanov a giocare un complicato smash a rimbalzo con la palla che sbatte sul nastro e termina nella metà campo dell'azzurro, che cambia direzione ed incrocia il colpo ma viene scavalcato dal lob.

