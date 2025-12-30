LIVE Conegliano-Bergamo 0-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere cercano la reazione giusta nel secondo set! 8-4
Segui la diretta della partita di volley femminile tra Conegliano e Bergamo, valida per la Coppa Italia 2026. Le Pantere cercano una reazione importante dopo il primo set, attualmente sul punteggio di 0-1. Per aggiornamenti in tempo reale sulla partita e sulla diretta di Novara-Milano, clicca sui link sottostanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 9-5 Scappa via, e malamente, la battuta di Eze. Quanti errori di Bergamo! 8-5 Resta in campo di poco la diagonale di Bolzonetti! Time-out per Bergamo che adesso deve ritrovarsi. 8-4 Fallo in attacco di Kipp che pesta la linea dei tre metri. 7-4 Palla accompagnata fischiata a Meli. 6-4 Fast di Chirichella! Conegliano cerca la fuga. 5-4 Bolzonetti con la diagonale accorcia le distanze! 5-3 Esce l’attacco di Manfredini che becca l’asta. 4-3 Ancora un errore dai nove metri, questa volta è di Mosser. 🔗 Leggi su Oasport.it
TIME ZONE MATCHDAY! Ecco tutti gli orari in giro per il mondo per il match Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo First serve: 20:00 ora italiana #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro - facebook.com facebook
GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo Quarti di Finale - Coppa Italia Frecciarossa Ore 20:00 Palaverde – Villorba Diretta su VBTV (a pagamento) @palaverde_cafe aperto dalle 18:30 #ImocoVolley #G x.com
