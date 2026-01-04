LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere cercano la reazione nel secondo set 8-2

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara valida per la Serie A1 2026. La diretta fornisce aggiornamenti sul punteggio e sulle azioni principali, con le Pantere che cercano una reazione nel secondo set. Restate con noi per tutte le novità e i momenti salienti dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-5 Anche Herbots sbaglia dai nove metri. 12-5 Esce il servizio di Wolosz. 12-4 Altra diagonale di Haak! 11-4 Parallela di Sillah. 10-4 Primo tempo di Fahr, ma adesso Novara è in confusione. 9-4 Questa volta non sbaglia la svedese! Diagonale interna. 8-4 Esce la diagonale di Haak! 8-3 Diagonale strettissima di Herbots. Time-out di Bernardi, arrabbiatissimo. 8-2 Primo tempo di Fahr! Adesso Conegliano è indemoniata! 7-2 Gabi trova una grande diagonale. 6-2 Tolok ci prova in difesa, ma l'attacco di Gabi deviato dal muro di Cambi è irraggiungibile. Time-out di Novara.

