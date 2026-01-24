LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA | Van der Poel costretto alla rimonta dopo la foratura

Segui la gara di ciclocross della Coppa del Mondo a Maasmechelen 2026 in tempo reale. La competizione vede Van der Poel impegnato in una rimonta dopo una foratura, mentre Nys affronta alcune difficoltà e Vandeputte si distingue. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i risultati in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Male Nys sul muretto, bene Vandeputte. Van der Poel ha già ripreso Kuhn 15.42 Del Grosso ha 7? su Nys, 9? su Vandeputte, 15? su Kuhn e 17? su Van der Poel che sta dando spettacolo 15.41 Fenomenale il giro fatto dal campione del mondo con la foratura. Van der Poel ha perso solamente venti secondi da Del Grosso 15.41 Van der Poel ha già rosicchiato 3? su Del Grosso 15.40 Ventitreesimo posto per Bertolini, ventottesima posizione per Ceolin 15.40 Del Grosso ha 11? su Nys e Vandeputte, 13? su Kuhn e 23? su Van der Poel 15.39 Van der Poel entra ai box e cambia bici. 🔗 Leggi su Oasport.it

