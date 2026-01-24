LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA | Van der Poel a caccia di un nuovo successo

Benvenuti alla diretta testuale della tappa di Maasmechelen della Coppa del Mondo di ciclocross 20252026. Seguiremo in tempo reale le gare e gli interventi dei principali protagonisti, con aggiornamenti puntuali e obiettivi di chiarezza. Rimanete con noi per tutte le informazioni sulla competizione e sui risultati del giorno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Maasmechelen della Coppa del Mondo di ciclocross maschile 20252026. In Belgio torna protagonista il massimo circuito internazionale di ciclocross per l'ultimo week-end della stagione. A Maasmechelen il favorito numero è Mathieu Van der Poel. Nelle ultime settimane l'olandese ha dimostrato di essere già in condizione smagliante in vista dei prossimi Mondiali vincendo 6 delle ultime 7 tappe della Coppa del Mondo. Il neerlandese sembrerebbe non avere rivali e quest'oggi va a caccia dell'ennesimo successo della stagione.

