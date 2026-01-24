LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA | Del Grosso in testa controlla Van der Poel

Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Maasmechelen 2026. Aggiornamenti in tempo reale su gare e classifiche, con particolare attenzione alle prestazioni di Del Grosso e Van der Poel. Resta informato sugli eventi principali e sui cambi di posizione durante la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Entra in azione Van der Poel!! Il campione del mondo sfrutta gli errori degli avversari ed entra sulla sabbia con 2? su Nys e 4? sul resto del quintetto 15.29 Sulla muretto Van der Poel è impressionante. L'olandese per poco non finisce su Del Grosso 15.28 Accelerazione di Nys che si porta in testa davanti a Del Grosso. Coraggioso il belga, che prova ad attaccare il duo olandese. 15.27 Ventiduesimo posto per Gioele Bertolini, ventisettesimo per Ceolin 15.26 In sesta posizione c'è Hendrikx con 17? di ritardo. Mason è scivolato in dodicesima posizione, complice anche una foratura.

