CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live della gara elite maschile della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross in scena ad Anversa. Grandissima attesa per il primo appuntamento del fine settimana, gli appassionati vogliono gustarsi il primo rovente scontro diretto stagionale tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert: il fuoriclasse olandese ha già fatto il proprio esordio imponendosi in maniera schiacciante a Namur lo scorso weekend, mentre il belga è atteso dall’esordio di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante tra i due mattatori indiscussi della specialità: van der Poel partirà con i favori del pronostico e punta a proseguire al meglio la propria stagione sul fango in vista dei Mondiali, dove andrà a caccia dell’ottavo scettro iridato in carriera; van Aert ha dichiarato che userà il ciclocross come palestra per prepararsi agli appuntamenti su strada, ma è chiaro che la rivalità con l’avversario di riferimento lo stuzzicherà parecchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: Van der Poel per un nuovo assolo

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel tornerà subito a dominare?

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Van der Poel!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: Van der Poel per un nuovo assolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live della gara elite maschile della tappa della Coppa del Mondo di ... oasport.it