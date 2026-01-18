Benvenuti alla diretta live della decima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, in programma a Benidorm, Spagna. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con la partecipazione di Van der Poel e altri atleti di rilievo. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e i risultati della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa valida per la Coppa del Mondo di ciclocross, in scena in quel di Benidorm, in Spagna. I riflettori in campo Elite maschile saranno puntati su Mathieu Van der Poel, il quale ha cambiato idea all’ultimo momento decidendo di essere della partita in terra iberica nonostante avesse deciso in precedenza di non prendere parte all’appuntamento. Con tutta probabilità l’olandese si è fatto ingolosire dalla sua situazione nella classifica generale, dove comanda le operazioni con 200 punti, dieci in più del belga Thibau Nys, secondo con 190 davanti ai connazionali Michael Vanthourenhout (187) e Laurens Sweeck (186). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: c’è Van der Poel!

