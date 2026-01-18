LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA | Van der Poel in testa dopo il primo giro l’olandese prova la fuga

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Ciclocross a Benidorm 2026. Aggiornamenti costanti sui risultati, con Van der Poel in testa e in fuga, e l’andamento della gara. Rimani informato sugli sviluppi e le posizioni dei principali protagonisti, per vivere l’evento con chiarezza e continuità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Cresce nel frattempo Ceolin, ora diciottesimo. 15.21 Prende ancora margine il neerlandese, ora con dieci secondi di vantaggio su Nys. Segue Del Grosso, a sua volta attardato di un secondo rispetto al connazionale belga. 15.20 Vola Van der Poel, come prevedibile. L’olandese conduce le operazioni con un vantaggio di nove secondi da Del Grosso, secondo e adesso tallonato da Nys. 15.18 Eccolo Van der Poel che subito dopo le scale attacca l’avversario e cerca di sfuggire via proprio nel rettilineo finale. Inizia il secondo giro. Adesso andatelo a prendere! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: Van der Poel in testa dopo il primo giro, l’olandese prova la fuga LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: c’è Van der Poel!

Benvenuti alla diretta live della decima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, in programma a Benidorm, Spagna. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con la partecipazione di Van der Poel e altri atleti di rilievo. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e i risultati della gara. LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: comincia la gara, sarà dominio van der Poel?

La Coppa del Mondo di Ciclocross a Benidorm 2026 sta per iniziare. Segui in diretta la gara e resta aggiornato sui principali sviluppi, tra cui la possibile sfida di van der Poel. Qui trovi tutte le informazioni per non perdere gli eventi più importanti, con aggiornamenti in tempo reale. La competizione è pronta a partire: preparati a seguire ogni momento della gara.

