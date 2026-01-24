L’Italia vince la staffetta mista di Nove Mesto! Giacomel micidiale in ultima frazione

L’Italia si aggiudica la staffetta mista di Nove Mesto Na Morave, sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La squadra composta da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel ha concluso la gara in prima posizione, superando la Francia e la Repubblica Ceca, quest’ultima sul podio davanti al pubblico locale.

L’ Italia vince la staffetta mista di Nove Mesto Na Morave (Cechia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel si impongono davanti alla Francia, alla piazza d’onore, ed alla Cechia, che completa il podio davanti al pubblico di casa. Dorothea Wierer utilizza 5 ricariche e l’Italia è sesta al primo cambio, a 26?8 dall’Austria, poi Lisa Vittozzi ne utilizza altre 3, ma porta gli azzurri in seconda posizione, a 27?2 dalla Francia, passata in vetta. Lukas Hofer ricarica un solo colpo e si avvicina ai transalpini, chiudendo con un distacco di 14?8, infine Tommaso Giacomel, usando solo una ricarica, opera il sorpasso sui francesi portando l’Italia al successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

