L’Italia vince la staffetta mista di Nove Mesto! Giacomel micidiale in ultima frazione

L’Italia si aggiudica la staffetta mista di Nove Mesto Na Morave, sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La squadra composta da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel ha concluso la gara in prima posizione, superando la Francia e la Repubblica Ceca, quest’ultima sul podio davanti al pubblico locale.

LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel show! TRIONFO ITALIA!Segui la diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026.

LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer riavvicina gli azzurri alla Francia, ora GiacomelSegui la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026 in tempo reale.

Argomenti discussi: efiba season IV. L’Italia supera il turno. 2158 le visualizzazioni totali; Ma da che parte sta l’Italia?; L’Italia senza Giacomel fa bella figura nella staffetta maschile di Ruhpolding: è nona. Vince la Francia; Italia fuori dagli Europei di pallamano 2026: vince l’Ungheria, ma l’ultimo match avrà una valenza.

FANTASTICA ITALIA! Finisce in trionfo per l'Italia che vince la staffetta mista per dispersione trascinata da un monumentale Tommaso Giacomel che regala alla squadra un successo che infonde morale in ottica Milano-Cortina 2026 - facebook.com facebook

